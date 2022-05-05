В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 69.42EUR 72.78
Войти в почту
59 минут назад

Конгрессмен Кроу: Украина запросила у США противокорабельные ракеты

Газета.Ruиещё 2

Член палаты представителей США Джейсон Кроу заявил, что Украина просит администрацию Соединенных Штатов предоставить ей противокорабельные ракеты, а также беспилотники с большой дальностью полета и реактивные системы залпового огня. Об этом сообщает РИА "Новости".

Конгрессмен США: Украина запросила у Америки противокорабельные ракеты
Фото: DepositphotosDepositphotos

Кроу утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский озвучил свою просьбу делегации, которая посетила Украину на прошлой неделе, а она передала ее президенту США Джо Байдену.

"Им нужны противокорабельные ракеты наземного базирования, Harpoon или что-то похожее, так как одна из главных проблем для них сейчас - это экспорт продовольствия", — заявил конгрессмен.

Он подчеркнул, что на Украине "скопилось 12 миллионов тонн продовольствия, зерна пшеницы, подсолнечного масла", этот экспорт необходим для украинской экономики, а также "для предотвращения голода" в Африке и на Ближнем Востоке.

Ранее Байден выступит с заявлением по ситуации на Украине на оружейном заводе Lockheed Martin, на котором производятся ракетные системы Javelin. 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.

В мире,Джейсон Кроу,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Владимир Путин,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители