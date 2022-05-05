Конгрессмен США: Украина запросила у Америки противокорабельные ракеты

Член палаты представителей США Джейсон Кроу заявил, что Украина просит администрацию Соединенных Штатов предоставить ей противокорабельные ракеты, а также беспилотники с большой дальностью полета и реактивные системы залпового огня. Об этом сообщает РИА "Новости".

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Кроу утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский озвучил свою просьбу делегации, которая посетила Украину на прошлой неделе, а она передала ее президенту США Джо Байдену.

"Им нужны противокорабельные ракеты наземного базирования, Harpoon или что-то похожее, так как одна из главных проблем для них сейчас - это экспорт продовольствия", — заявил конгрессмен.

Он подчеркнул, что на Украине "скопилось 12 миллионов тонн продовольствия, зерна пшеницы, подсолнечного масла", этот экспорт необходим для украинской экономики, а также "для предотвращения голода" в Африке и на Ближнем Востоке.