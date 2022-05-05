Конгрессмен США: Украина запросила у Америки противокорабельные ракеты

Член палаты представителей США Джейсон Кроу заявил, что Украина просит администрацию Соединенных Штатов предоставить ей противокорабельные ракеты, а также беспилотники с большой дальностью полета и реактивные системы залпового огня. Об этом сообщает РИА "Новости".
Кроу утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский озвучил свою просьбу делегации, которая посетила Украину на прошлой неделе, а она передала ее президенту США Джо Байдену.
"Им нужны противокорабельные ракеты наземного базирования, Harpoon или что-то похожее, так как одна из главных проблем для них сейчас - это экспорт продовольствия", — заявил конгрессмен.
Он подчеркнул, что на Украине "скопилось 12 миллионов тонн продовольствия, зерна пшеницы, подсолнечного масла", этот экспорт необходим для украинской экономики, а также "для предотвращения голода" в Африке и на Ближнем Востоке.
Ранее Байден выступит с заявлением по ситуации на Украине на оружейном заводе Lockheed Martin, на котором производятся ракетные системы Javelin. 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.