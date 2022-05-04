В Турции во время проведения фестиваля рухнул переполненный балкон со зрителями. Инцидент произошел в Анталье . Момент обрушения попал на видео.

На опубликованной в российских новостных Telegram-каналах записи турецкого информационного агентства IHA видно, как под находящимися на балконе людьми проваливается пол. Пришедшие на мероприятие зрители массово выбегают из-под конструкции. По предварительным данным, никто из них не пострадал. Все обстоятельства случившегося сейчас уточняются.