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48 минут назад

Обрушение балкона со зрителями на фестивале в Турции попало на видео

Александр Кузьмин

В Турции во время проведения фестиваля рухнул переполненный балкон со зрителями. Инцидент произошел в Анталье. Момент обрушения попал на видео.

На опубликованной в российских новостных Telegram-каналах записи турецкого информационного агентства IHA видно, как под находящимися на балконе людьми проваливается пол. Пришедшие на мероприятие зрители массово выбегают из-под конструкции. По предварительным данным, никто из них не пострадал. Все обстоятельства случившегося сейчас уточняются.

Ранее сообщалось, что мужчина сутки провел в лодке, застрявшей между льдинами.

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