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59 минут назад

«Испанский стыд»: Украинка рассказала о поведении беженцев в Швейцарии

Елена Прошина

Украинка, живущая в Швейцарии, призналась, что испытывает чувство стыда из-за поведения своих сограждан-беженцев. В своем TikTok она рассказала, как соотечественница довела ее до слез. Об этом пишет «Слово и дело».

«Испанский стыд»: Украинка рассказала о поведении беженцев в Швейцарии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам девушки, она хотела порадовать детей-беженцев на Пасху и вместе со своим другом приготовила для них праздничный ужин. Мероприятие испортила одна из матерей, которая подошла к организаторам и стала в грубой форме требовать подарок для сына не дожидаясь окончания ужина. При этом беженка обзывала украинку и ее друга. В итоге сын женщины остался без подарка, из-за чего беженка перешла на настоящие угрозы.

«Я рыдала, потому что такого испанского стыда я не испытывала последние пару лет. Больше я никому помогать не буду, займусь собственной жизнью. Украинцы, которые приехали в Швейцарию, их поведение меня поражает. Мне стыдно за них», — признается автор видео.

Напомним, Швейцария за последние несколько недель приняла порядка 40 тыс. беженцев из Украины. Как сообщает Reuters, порядка половины прибывших испытывают проблемы с социальным обеспечением. В частности, многим не хватает денег на еду. Украинцы каждый день выстаиваются в очереди за продуктами питания, одеждой и медицинской помощью в различных благотворительных центрах.

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