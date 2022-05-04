«Испанский стыд»: Украинка рассказала о поведении беженцев в Швейцарии

Украинка, живущая в Швейцарии, призналась, что испытывает чувство стыда из-за поведения своих сограждан-беженцев. В своем TikTok она рассказала, как соотечественница довела ее до слез. Об этом пишет «Слово и дело».

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По словам девушки, она хотела порадовать детей-беженцев на Пасху и вместе со своим другом приготовила для них праздничный ужин. Мероприятие испортила одна из матерей, которая подошла к организаторам и стала в грубой форме требовать подарок для сына не дожидаясь окончания ужина. При этом беженка обзывала украинку и ее друга. В итоге сын женщины остался без подарка, из-за чего беженка перешла на настоящие угрозы.

«Я рыдала, потому что такого испанского стыда я не испытывала последние пару лет. Больше я никому помогать не буду, займусь собственной жизнью. Украинцы, которые приехали в Швейцарию, их поведение меня поражает. Мне стыдно за них», — признается автор видео.