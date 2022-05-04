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20 минут назад

В Киевской области назвали набережную в честь Бориса Джонсона

Елена Прошина

Власти Василькова в Киевской области назвали набережную в честь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Об этом сообщила мэр города Наталья Баласинович, сообщает «Слово и Дело».

В Киевской области назвали набережную в честь Бориса Джонсона
Фото: ReutersReuters

«Наша новая набережная на реке Стугна, торжественно открытая в День города Василькова, теперь будет носить имя большого друга Украины, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона», — заявила градоначальница.

Напомним, что в апреле Джонсон посетил Украину. Сам визит не был анонсирован и о его приезде стало известно уже после того, как премьер приехал в Киев. Джонсон переговорил с президентом страны Владимиром Зеленским и прошелся по городу.

Отметим, что накануне лишенный мандата украинский депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива заявил, что сотрудники офиса президента Украины Владимира Зеленского и их семьи получили гражданство Великобритании.

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