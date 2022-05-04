В Киевской области назвали набережную в честь Бориса Джонсона

Власти Василькова в Киевской области назвали набережную в честь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона . Об этом сообщила мэр города Наталья Баласинович, сообщает «Слово и Дело».

«Наша новая набережная на реке Стугна, торжественно открытая в День города Василькова, теперь будет носить имя большого друга Украины, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона», — заявила градоначальница.

Напомним, что в апреле Джонсон посетил Украину. Сам визит не был анонсирован и о его приезде стало известно уже после того, как премьер приехал в Киев. Джонсон переговорил с президентом страны Владимиром Зеленским и прошелся по городу.