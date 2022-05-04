Байдена обвинили в обнищании американцев

Экономическая политика президента США Джо Байдена приводит к обнищанию американцев. Как пишет газета The Hill, люди «становятся беднее день ото дня».
Издание отметило, что обрушение фондовых рынков обходится американцам в триллионы долларов, при этом цены на жилье может постигнуть та же участь. Также в США наблюдается рост инфляции, которую невозможно взять под контроль, не погрузив экономику страны в рецессию, констатировали журналисты.
«При этом Байден требует еще больших государственных расходов и вводит высокие налоги на бизнес», - подчеркивается в статье.
По информации издания, индекс потребительских настроений Мичиганского университета в апреле 2021 года составлял 88,3, а сейчас он упал до 59,4. В свою очередь опрос Real Clear Politics показал, что только 38% американцев одобряют экономическую политику нынешнего президента США.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции.
Президент США Джо Байден 8 марта подписал указ о запрете на импорт нефти, сжиженного природного газа, угля, а также ряд нефтепродуктов из России. Он отметил, что «США добывают гораздо больше нефти чем все европейские страны вместе взятые», поэтому могут себе позволить пойти на этот шаг. Тем не менее, запрет еще больше усугубил ситуацию с ценами на бензин в США, которые достигли рекордных значений.