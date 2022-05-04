Байдена обвинили в обнищании американцев

Экономическая политика президента США Джо Байдена приводит к обнищанию американцев. Как пишет газета The Hill, люди «становятся беднее день ото дня».

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Издание отметило, что обрушение фондовых рынков обходится американцам в триллионы долларов, при этом цены на жилье может постигнуть та же участь. Также в США наблюдается рост инфляции, которую невозможно взять под контроль, не погрузив экономику страны в рецессию, констатировали журналисты.

«При этом Байден требует еще больших государственных расходов и вводит высокие налоги на бизнес», - подчеркивается в статье.

По информации издания, индекс потребительских настроений Мичиганского университета в апреле 2021 года составлял 88,3, а сейчас он упал до 59,4. В свою очередь опрос Real Clear Politics показал, что только 38% американцев одобряют экономическую политику нынешнего президента США.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции.