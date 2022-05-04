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31 минуту назад

Британское посольство в Молдавии поспорило с Лавровым

Lenta.ru

Посольство Великобритании в Молдавии не согласилось с заявлением главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Кишинев якобы «затягивают в НАТО». Об этом сообщает «Интерфакс».

Британское посольство в Молдавии поспорило с Лавровым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Слова российского министра в дипломатическом представительстве расценили, как «недостоверные и ложные». В посольстве отметили, что «Великобритания и ее союзники по НАТО полностью соблюдают нейтралитет Молдавии». Также в дипмиссии одобрили призыв Кишинева «к спокойствию в связи c недавними тревожными событиями в Приднестровском регионе».

«Вопреки мнениям, выраженных в ряде статей, недавно появившихся в международных СМИ, у нас нет оснований полагать, что Молдавии угрожает неминуемая опасность военной агрессии. Наша дипмиссия продолжает работу в Кишиневе и полностью сосредоточена на укреплении двусторонних отношений с республикой», — заявили в британском посольстве.

Ранее Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya заявил, что Молдавию затягивают в НАТО, но страна должна беспокоиться о своем будущем. По словам главы МИД, вступление в Североатлантический альянс не добавит Молдавии безопасности.

Сергей Лавров,МИД России,НАТО,
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