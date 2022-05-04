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1 час назад

Великобритания ввела новые санкции против российских СМИ и банкиров

ТАСС

Правительство Великобритании расширило антироссийские санкции, распространив их на ВГТРК и отдельных журналистов из России за освещение событий на Украине. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении МИД Соединенного Королевства.

Британия ввела новые санкции в отношении России
Фото: ReutersReuters

Ограничительные меры, подразумевающие запрет на въезд в страну и заморозку банковских счетов в случае их обнаружения, были приняты в отношении журналистки Наили Аскер-заде, военных корреспондентов Евгения Поддубного, Александра Коца, Дмитрия Стешина, телеведущего Михаила Леонтьева, помощника президента РФ, председателя совета директоров Первого канала Максима Орешкина.

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Кроме того, рестрикции были введены против ПАО "Камаз", главы "Открытия" Михаила Задорнова и председателя правления Совкомбанка Дмитрия Гусева. Власти Великобритании также подчеркнули, что в рамках новых ограничений российским компаниям будет запрещено пользоваться услугами британских фирм в области пиара, бухгалтерского дела и консультирования по вопросу менеджмента.

В мире,Дмитрий Гусев,Евгений Поддубный,Максим Орешкин,Михаил Задорнов,Михаил Леонтьев,Камаз,Совкомбанк,Совет Европы,Еврокомиссия,Первый канал,
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