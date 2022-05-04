Шольц назвал проблемой отказ Киева принять Штайнмайера

Отказ Украины принять с визитом президента Франка-Вальтера Штайнмайера является проблемой для правительства и народа Германии, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
«Это и для немецкого правительства, и для немецкого народа проблема, что президента попросили не приезжать. Об этом стоит поразмыслить, но это ситуация, где Украина должна внести свой вклад в переговорах с президентом. Я не буду конкретизировать это, называть критерии, потому что это не внесет конструктива в ситуацию», – цитирует РИА «Новости» Шольца.
Он отметил, что уже посещал Киев, встречался с Зеленским в других странах, общался по телефону.
«Это будет продолжено. В этом отношении мы в тесном контакте друг с другом. Это позиция правительства», – заявил Шольц.
Напомним, в апреле президент Украины Владимир Зеленский отказался принять президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера из-за его «отношений с Россией».
Ранее в Германии обвинили посла Украины в распространении теорий заговора. В частности, по мнению экс-главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля, Андрей Мельник распространяет теории заговора, чтобы дискредитировать президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.
Бывший глава МИД ФРГ утверждает, что украинский посол обвинил президента Германии Штайнмайера в том, что он якобы «за десятилетия создал паутину контактов с Россией». Габриэль назвал такое заявление злонамеренным, подчеркнув, что оно не соответствует действительности. Экс-глава внешнеполитического ведомства Германии выразил мнение, что отказ Киева принять президента ФРГ является неслыханным и сбивает с толку.