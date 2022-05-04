Шольц назвал проблемой отказ Киева принять Штайнмайера

«Это и для немецкого правительства, и для немецкого народа проблема, что президента попросили не приезжать. Об этом стоит поразмыслить, но это ситуация, где Украина должна внести свой вклад в переговорах с президентом. Я не буду конкретизировать это, называть критерии, потому что это не внесет конструктива в ситуацию», – цитирует РИА «Новости» Шольца.