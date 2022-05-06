Посол Украины не захотел извиняться за оскорбления в адрес Шольца

Посол Украины в Германии Андрей Мельник не видит причин для извинений за оскорбительные высказывания в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца.

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"Речь идет не об извинениях, а о правильной политике в наши дни", - отметил Мельник в пятницу в эфире радиостанции Deutschlandfunk. "Дело не в том, чувствуете ли вы себя обиженным или нет, а в том, помогаете ли вы нам не проиграть в этой войне и спасти человеческие жизни", - утверждал украинский посол.

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Мельник неоднократно высказывал недовольство политикой властей Германии относительно объемов оказываемой ФРГ военной и финансовой помощи Киеву. В то же время посол подверг резкой критике нежелание Шольца посетить его страну и использовал при этом оскорбительные слова.

2 мая канцлер Германии в эфире телеканала ZDF объяснил, почему пока не может посетить Украину. Он сказал, что этому препятствует апрельское решение украинских властей не принимать на своей территории президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Мельник после этого назвал Шольца, согласно агентству DPA, "обиженной ливерной колбасой".

5 мая президент Штайнмайер провел 45-минутный телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Оба лидера назвали переговоры "очень важными и очень хорошими".

"Замешательство, которое было в прошлом, устранено. Оба президента договорились оставаться в тесном контакте", - говорится в сообщении администрации президента ФРГ.

В свою очередь, как сообщала газета Bild, Зеленский в ходе телефонного разговора со своим германским коллегой пригласил президента ФРГ и все федеральное правительство, которое возглавляет Шольц, посетить Киев. Конкретные даты поездки пока не уточняются. Вероятной датой визита, как пишет издание, может стать 8 или 9 мая.

Разговор состоялся спустя несколько недель после того, как Штайнмайер был вынужден отменить визит в Киев, потому что там не захотели его принимать из-за якобы тесных связей с РФ. В середине апреля газета Bild сообщила, что Зеленский отказался принять Штайнмайера. В Киеве сочли, что глава ФРГ был в прошлом излишне мягок по отношению к России. В Германии решение Зеленского вызвало непонимание и подверглось резкой критике со стороны политиков разных партий.