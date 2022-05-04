Беднейшая страна Африки оказалась на грани из-за ситуации на Украине

Уровень инфляции в Сомали может преодолеть отметку в 10%, если в ближайшее время там не начнутся дожди. Государству крайне необходима пшеница после сокращения импорта, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в местном Центробанке.

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Африканскую страну охватила самая сильная засуха за последние 40 лет, из-за которой 7,7 миллиона человек оказались на грани выживания. Отсутствие возможности компенсировать нехватку своего производства обусловлено ситуацией на Украине, откуда, наряду с Турцией, шла большая часть поставок.

Исполнительный директор департамента по денежно-кредитной, финансовой и регуляторной политике Центробанка Сомали Абдилахи Али заявил, что в стране также остро стоит проблема с ростом цен на газ – он использовался для приготовления пищи. В последнее время он закупается по цене, которая вдвое превышает предыдущую стоимость.

«Мы надеемся на сезон дождей, который должен продлиться до конца июня, чтобы к концу года страна могла обеспечить собственные потребности в пшенице. Если ливни не пройдут, нас ждет двухзначная инфляция, с которой Сомали давно не сталкивалась», — подчеркнул он.