В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
10 минут назад

Беднейшая страна Африки оказалась на грани из-за ситуации на Украине

Лера Букина

Уровень инфляции в Сомали может преодолеть отметку в 10%, если в ближайшее время там не начнутся дожди. Государству крайне необходима пшеница после сокращения импорта, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в местном Центробанке.

Беднейшая страна Африки оказалась на грани из-за ситуации на Украине
Фото: ReutersReuters

Африканскую страну охватила самая сильная засуха за последние 40 лет, из-за которой 7,7 миллиона человек оказались на грани выживания. Отсутствие возможности компенсировать нехватку своего производства обусловлено ситуацией на Украине, откуда, наряду с Турцией, шла большая часть поставок.

Исполнительный директор департамента по денежно-кредитной, финансовой и регуляторной политике Центробанка Сомали Абдилахи Али заявил, что в стране также остро стоит проблема с ростом цен на газ – он использовался для приготовления пищи. В последнее время он закупается по цене, которая вдвое превышает предыдущую стоимость.

«Мы надеемся на сезон дождей, который должен продлиться до конца июня, чтобы к концу года страна могла обеспечить собственные потребности в пшенице. Если ливни не пройдут, нас ждет двухзначная инфляция, с которой Сомали давно не сталкивалась», — подчеркнул он.

Ранее немецкий журнал Der Spiegel сообщил, что прекращение экспорта зерновых из России и Украины может спровоцировать массовый голод в странах Африки и Ближнего Востока. Согласно его данным, на Россию, чей экспорт зерновых практически прекратился из-за введенных Западом экономических санкций, и на Украину приходится почти 30% мирового экспорта пшеницы. Для кукурузы данный показатель оценивается в 15%.

В мире,Банк России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители