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42 минуты назад

Украинские беженцы в Великобритании оказались в тяжелых условиях

Елена Прошина

Украинские беженцы, прибывшие в Великобританию по семейной программе, столкнулись с тяжелыми жилищными условиями. Они вынуждены жить в одной комнате по несколько человек. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на The Independent.

Украинские беженцы в Великобритании оказались в тяжелых условиях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как пишет издание, из-за несогласия некоторых арендодателей на проживание большого количества человек некоторым украинцам приходится уезжать из квартир своих родственников. Из-за этого они вынуждены регистрироваться в качестве бездомных.

Многим беженцам, в том числе с детьми, приходится жить в жилых помещениях, предназначенных для одного человека. По данным опроса благотворительных организаций, из 83 украинцев, приехавших в Великобританию по семейной схеме, около 58% живут в неподобающих условиях. Еще 17% рискуют и вовсе остаться на улице.

По данным издания, британское правительство не выделяет деньги на эту программу, в то время, как на схему, по которой британские граждане готовы принять беженцев в своих домах, выделяется по 10,5 тыс. фунтов на каждого беженца.

Ранее сообщалось, что британские общественные организации готовятся подать коллективный иск против главы МВД Великобритании от лица сотен украинцев, которые сталкиваются с многочисленными проблемами при получении виз. Так, участились случаи, когда кто-то из членов семьи беженцев (чаще всего ребенок) не может получить визу из-за бюрократической волокиты. В результате переехать не удается сразу всей семье.

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