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50 минут назад

Украинские флаги убрали с общественного транспорта Варшавы

Алиса Селезнёва

Украинские флаги были убраны с городских автобусов и трамваев столицы Польши. Об этом пишет РИА Новости.

Украинские флаги убрали с общественного транспорта Варшавы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее флаги Украины, наряду с флагом Варшавы, были размещены в автобусах и трамваях столицы Польши в рамках акции солидарности.

Однако с 4 мая мэрия Варшавы приостановила декорирование общественного транспорта флагами соседнего государства. При этом причины такого решения озвучены не были. Сегодня украинские флаги с автобусов и трамваев были сняты, передает корреспондент издания из Варшавы.

Польские юристы ранее отмечали, что флаги Украины были размещены на общественном транспорте с нарушением закона, оговаривающего, что флаг иностранного государства должен демонстрироваться только наравне с флагом Польши.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью ее он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. На этом фоне Польша заняла жесткую антироссийскую позицию, поддержав Украину.

При этом страну накрыла волна украинских беженцев, и польский омбудсмен среднего и малого бизнеса Адам Абрамович предупредил, что нелегальная предпринимательская деятельность украинцев наносит ущерб интересам Польши.

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