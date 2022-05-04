США успокоило отсутствие военной поддержки России со стороны Китая

США не нашли подтверждений получения Россией военной или экономической помощи от Китая, что сильно успокоило администрацию Джо Байдена. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Reuters.

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Как уточняет агентство, реальных поводов думать, что Китай оказывает какую-либо поддержку России в рамках спецоперации на Украине, пока не обнаружено. Хотя некоторые американские представители все еще опасаются этого.

«Мы продолжаем следить за Китаем и любой другой страной, которая может оказать поддержку России или иным образом уклониться от санкций США и партнеров», — сообщили Reuters источники.

Кроме того, Пекин не торопится заключать новые контракты между государственными нефтеперерабатывающими компаниями и Россией. При этом Москва готова предоставить большие скидки.