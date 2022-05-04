В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
21 минуту назад

США успокоило отсутствие военной поддержки России со стороны Китая

Елена Прошина

США не нашли подтверждений получения Россией военной или экономической помощи от Китая, что сильно успокоило администрацию Джо Байдена. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Reuters.

США успокоило отсутствие военной поддержки России со стороны Китая
Фото: ReutersReuters

Как уточняет агентство, реальных поводов думать, что Китай оказывает какую-либо поддержку России в рамках спецоперации на Украине, пока не обнаружено. Хотя некоторые американские представители все еще опасаются этого.

«Мы продолжаем следить за Китаем и любой другой страной, которая может оказать поддержку России или иным образом уклониться от санкций США и партнеров», — сообщили Reuters источники.

Кроме того, Пекин не торопится заключать новые контракты между государственными нефтеперерабатывающими компаниями и Россией. При этом Москва готова предоставить большие скидки.

Ранее издание Financial Times написало, что частные нефтеперерабатывающие заводы Китая тайно покупают нефть из России, чтобы избежать санкций США. Так, есть информация, что некоторые НПЗ получили квоту от китайских государственных трейдеров на импорт нефти из России. Кроме того, судовые брокеры свидетельствуют о том, что не менее шести крупных танкеров заключили соглашения о транспортировке российской нефти Urals в Китай, Индию и другие страны.

В мире,Джозеф Байден,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители