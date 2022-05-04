Обзор иноСМИ: «лай НАТО у дверей России» и «тупой меч» США

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«ЕС меняет зависимость от России на китайское рабство»

На фоне украинского кризиса ЕС пытается постепенно проложить путь к отказу от российского ископаемого топлива, но эта стратегия создает риск новой зависимости - от Китая, в частности, от китайской микроэлектроники и китайских минеральных ресурсов. Об этом пишет японский портал Wedge.

Отказ от ископаемого топлива Евросоюз хочет компенсировать активным развитием ветроэнергетики и солнечной энергетики. Для этого нужно много меди, алюминия, редкоземельных материалов, а также высокотехнологичное оборудование. За всем этим ЕС придется обращаться к Китаю. В Американском департаменте геологии подсчитали, что к концу 2021 года на Китай приходилось около 60 процентов мировых запасов редкоземельных материалов, 57 процентов запасов алюминия, половина запасов кадмия и 38 процентов запасов меди.

«Доллар становится тупым мечом»

Экономист Марк Фридрих заявил Deutsche Wirtschafts Nachrichten, что «долларовый меч США затупился, так как им слишком часто пользовались». Фридрих считает, что беспрецедентные по своему размаху санкции против России могут быть эффективными в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной рискуют обрушить западную финансовую систему.

Эксперт отметил, что Россия, Китай, Индия и другие страны уже перешли на расчеты в собственных валютах, так как видят использование доллара в качестве оружия. По словам Фридриха, если доллар потеряет свое положение основной валюты, спрос на него станет меньше, а у США больше не получится иметь такие большие долги и вести привычную экономическую политику.

«Лай НАТО у дверей России»

Папа римский Франциск заявил газете Corriere della Sera, что причиной украинского кризиса, возможно, стал «лай НАТО у дверей России». Глава католической церкви отметил, что не знает, спровоцировали ли Владимира Путина специально, но, «пожалуй, его гневу помогли распалиться».

Папа римский отметил, что пока не планирует посещать Киев. По его мнению, в первую очередь он должен отправиться в Москву и встретиться с Путиным. Франциск отметил, что уже попросил российского президента о встрече, но пока не получил ответа. Он добавил, что на 14 июня у него запланирована встреча с патриархом Кириллом в Иерусалиме.

«Сценарий битвы за Хоккайдо»

Японская газета Shukan Gendai опубликовала сценарий «решающего боя» с Россией за остров Хоккайдо. Издание назвало предполагаемой линией фронта расположенный на острове город Асахикава; по версии Shukan Gendai, это «краеугольный камень северной обороны».

Издание считает, что в случае конфликта с Россией нападение может произойти сразу по трем направлениям - на города Вакканай, Хаматомбэцу и Тэсио в северной части острова. До этого основные силы Тихоокеанского флота РФ должны будут тайно перейти на Сахалин через пролив Лаперуза, чтобы не попасть под японские воздушные и морские атаки. После такого перехода высадка десанта на севере Хоккайдо становится «самым реальным вариантом».

«Американцы беднеют день ото дня»

Американцы беднеют день ото дня, и они могут быть благодарны за это президенту США Джо Байдену, пишет финансовый аналитик Лиз Пик в своем материале для The Hill. Она отметила, что в первом квартале 2022-го экономика США сократилась на 1,4 процента не потому, что потребители перестали тратить, а из-за большого скачка в торговом дисбалансе.