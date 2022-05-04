В ФРГ призвали вызвать на ковер посла Украины за слова о Шольце

Лидер "Альтернативы для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла считает, что правительство ФРГ должно немедленно вызвать посла Украины в Берлине Андрея Мельника за оскорбительные высказывания в адрес канцлера Олафа Шольца.

Фото: germany.mfa.gov.ua germany.mfa.gov.ua

"Нельзя мириться с такими провокациями и оскорблениями конституционных органов, не предпринимая никаких действий. Правительство ФРГ должно немедленно вызвать посла Мельника", - приводит в среду слова Хрупаллы агентство DPA.

По его мнению, если дипломат не выразит понимания германской позиции, то следует потребовать его немедленного отзыва из ФРГ.

Ранее лидер АдГ указывал на то, что украинский посол ведет себя недипломатично.

"Он хочет втянуть Германию в конфликт и утверждает, что "третья мировая война уже началась". Эта риторика безответственна", - полагает Хрупалла.

Шольц 2 мая в эфире телеканала ZDF объяснил, почему пока не может посетить Киев. Он сказал, что этому препятствует апрельское решение украинских властей не принимать на своей территории президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Мельник после этого счел, что канцлер якобы обиделся, и назвал его, согласно агентству DPA, "обиженной ливерной колбасой".