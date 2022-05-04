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52 минуты назад

Глава "Альтернативы для Германии" призвал вызвать на ковер посла Украины за слова о Шольце

ТАСС

Лидер "Альтернативы для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла считает, что правительство ФРГ должно немедленно вызвать посла Украины в Берлине Андрея Мельника за оскорбительные высказывания в адрес канцлера Олафа Шольца.

В ФРГ призвали вызвать на ковер посла Украины за слова о Шольце
Фото: germany.mfa.gov.uagermany.mfa.gov.ua

"Нельзя мириться с такими провокациями и оскорблениями конституционных органов, не предпринимая никаких действий. Правительство ФРГ должно немедленно вызвать посла Мельника", - приводит в среду слова Хрупаллы агентство DPA.

По его мнению, если дипломат не выразит понимания германской позиции, то следует потребовать его немедленного отзыва из ФРГ.

Ранее лидер АдГ указывал на то, что украинский посол ведет себя недипломатично.

"Он хочет втянуть Германию в конфликт и утверждает, что "третья мировая война уже началась". Эта риторика безответственна", - полагает Хрупалла.

Шольц 2 мая в эфире телеканала ZDF объяснил, почему пока не может посетить Киев. Он сказал, что этому препятствует апрельское решение украинских властей не принимать на своей территории президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Мельник после этого счел, что канцлер якобы обиделся, и назвал его, согласно агентству DPA, "обиженной ливерной колбасой".

В середине апреля газета Bild сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский отказался принять своего коллегу из Германии Штайнмайера. В Киеве сочли, что глава ФРГ был в прошлом излишне мягок по отношению к России. В Германии решение Зеленского вызвало непонимание и подверглось резкой критике со стороны политиков разных партий. В частности, вице-канцлер Роберт Хабек назвал это "дипломатической ошибкой". Сам Штайнмайер подтверждал, что в Киеве не захотели, чтобы он приезжал в ближайшее время, но подробностей не привел.

В мире,Роберт Хабек,Андрей Мельник,Олаф Шольц,Владимир Зеленский,Франк-Вальтер Штайнмайер,
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