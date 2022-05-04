Оппозиция блокирует центральные улицы Еревана

Группы оппозиционных активистов в среду начали перекрывать центральные улицы Еревана с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, полиция стягивает дополнительные силы. Акции протеста транслируют в режиме реального времени местные новостные порталы.

"У нас одна повестка для переговоров с властями - их быстрая отставка", - заявил журналистам один из лидеров оппозиции, вице-спикер парламента Ишхан Сагателян, который вместе со своими сторонниками перекрыл перекресток Маштоца и Туманяна в самом центре Еревана.