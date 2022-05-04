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59 минут назад

Оппозиция блокирует центральные улицы Еревана

ТАСС

Группы оппозиционных активистов в среду начали перекрывать центральные улицы Еревана с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, полиция стягивает дополнительные силы. Акции протеста транслируют в режиме реального времени местные новостные порталы.

Оппозиция блокирует центральные улицы Еревана
Фото: ТАССТАСС

"У нас одна повестка для переговоров с властями - их быстрая отставка", - заявил журналистам один из лидеров оппозиции, вице-спикер парламента Ишхан Сагателян, который вместе со своими сторонниками перекрыл перекресток Маштоца и Туманяна в самом центре Еревана.

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