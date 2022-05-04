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14 минут назад

Премьер-министру и главе МИД Японии запретили въезд в Россию

Елена Прошина

Россия запрещает въезд на свою территорию премьер-министру Японии Фумио Кисиде и главе МИД страны Ёсимасе Хаяси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

Премьер-министру и главе МИД Японии запретили въезд в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Администрация Фумио Кисиды развернула беспрецедентную антироссийскую кампанию, допускает неприемлемую риторику в адрес РФ, в том числе клевету и прямые угрозы. Ей вторят общественные деятели, эксперты и представители СМИ Японии, полностью заангажировавшиеся на установки Запада в отношении нашей страны. В русле этого курса Токио предпринимает практические шаги, нацеленные на демонтаж добрососедских связей, нанесение ущерба российской экономике и международному авторитету нашей страны», - говорится в сообщении МИД РФ.

В связи с этим, российская сторона приняла решение о бессрочном запрете на въезд в РФ граждан Японии, включая высшее руководство. Всего в санкционный список входит 63 человека, в том числе генеральный секретарь Кабинета министров Хирокадзу Мацуно, министр финансов Сюнъити Судзуки, министр обороны Нобуо Киси и многие другие.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о новых ответных мерах РФ на санкции. Глава государства поручил правительству утвердить перечень лиц, находящихся под санкциями, в течение 10 дней. Под запрет попадут сделки с ними, вывоз сырья или продукции в пользу этих лиц. Данные меры вводятся в целях защиты национальных интересов страны и в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия США и примкнувших к ним государств.

В мире,Сюнъити Судзуки,Нобуо Киси,Владимир Путин,МИД России,
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