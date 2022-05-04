Япония заявила о решающей битве с Россией на Хоккайдо

Минобороны Японии заявило о неизбежности решающей битвы с Россией на острове Хоккайдо. Об этом сообщает портал Shukan Gendai со ссылкой на японского генерала Юки Ямасита, который всерьез опасается «вторжения» России.

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Отмечается, что Россия уже объявила Японию недружественной страной, и предугадать, что дальше предпримет глава государства Владимир Путин практически невозможно. В случае, если «вторжение» действительно произойдет, линией фронта может стать город Асахикава — второй по величине населенный пункт северной японской префектуры.

«Вторжение России на Хоккайдо — это та чрезвычайная ситуация, к которой необходимо готовиться уже сейчас. В центре сценария такого нападения находится острое противостояние между Соединенными Штатами и Россией. При дальнейшем усилении градуса этого противостояния важнейшим его театром становится акватория Охотского моря, которое омывает Хоккайдо с северо-востока», — поделился мнением Ямасита.

Генерал пояснил, что именно из этой акватории Москва сможет создать угрозу для Вашингтона, пустив в ход атомный ударный подводный флот.

В свою очередь директор Исследовательского института военной и информационной стратегии Кинъити Нисимура заявил, что перед вторжением силы Тихоокеанского флота ВМФ России тайно передислоцируются на Сахалин через пролив Лаперуза.