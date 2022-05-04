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55 минут назад

Пока вы спали: «африканский проект» России и тайные обряды в рядах ВСУ

Елена Прошина

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Пока вы спали: «африканский проект» России и тайные обряды в рядах ВСУ
Фото: ReutersReuters

Россия готовит новый мегапроект

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Россия выразила желание стать инвестором строительства газопровода, который должен соединить Нигерию с Марокко. Об этом со ссылкой на министра нефтяных ресурсов Нигерии Тимпире Сильву пишет Reuters.

По его словам проект находится на рассмотрении с 2016 года, в случае его реализации газ из Нигерии пройдет «до самого края континента», обеспечив стране доступ на европейский рынок.

«Представители России (…) очень хотят инвестировать в этот проект, и есть много других людей, которые также хотят финансировать проект», - заметил Тимпире Сильва.

Володин заявил о подготовке НАТО нападения на Россию

Принятые США еще в январе решения по поставкам вооружения на Украину говорят о подготовке НАТО нападения на Россию. Об этом заявил в своем Telegram-канале спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«НАТО готовила Украину к нападению на нашу страну. Как иначе объяснить, что все решения по поставкам вооружения на Украину были приняты парламентом США еще до начала специальной военной операции. Украинцы для Вашингтона — расходный материал», - констатировал он.

Украинских военных заподозрили в проведении обрядов черной магии

На стене в штабе базирования украинской воинской части А4472 в селе Трехизбенка была обнаружена черная печать, которая сочетает в себе идеи анархии, оружия и фашистской символики. Об это РИА Новости рассказала культуролог Екатерина Дайс.

По ее словам, в символе на стене можно увидеть и «руну зиг, и написанную по-немецки букву иврита «зайн»».

«В библейском иврите Зайн означает «меч», а глагол «лезаен» — «вооружать».

Возможно, авторы заклинания проводили ритуалы по укреплению оружия или «просили» послать им больше оружия», - отметила Дайс.

Отельеры снижают цены на курортах России

Ожидания отельеров на высокий спрос на отдых внутри России этим летом не оправдались. На фоне спецоперации на Украине, ограничения полетов и падения доходов россиян активность бронирований снизилась в среднем на 20% по сравнению с 2021 годом, пишет «Коммерсант».

По подсчетам OneTwoTrip, средняя стоимость размещения в Ялте на июнь—август сейчас составляет 3,9 тыс. руб., это на 45% ниже, чем в марте—апреле. В Сочи средняя стоимость размещения на лето составляет 2,8 тыс. руб. за ночь, что на 25% меньше, чем в марте.

Украинец напал на соотечественника в Нью-Йорке из-за русского языка

Украинец напал на соотечественника в баре в Бруклине и порезал его разбитой бутылкой, решив, что тот россиянин. Об этом пишет New York Post.

По словам пострадавшего Андрея Мелешкова, украинец начал оскорблять его, заявив, что тот «выглядит как русский». При этом его не успокоил ни разговор на украинском языке, ни произнесение слова «паляница». Олег Сулима, живущий в Бруклине более 12 лет, разбил две бутылки друг о друга и ударил осколками своего соотечественника в шею и лицо.

В мире,Вячеслав Володин,Коммерсант,НАТО,Госдума,
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