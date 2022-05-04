Пока вы спали: «африканский проект» России и тайные обряды в рядах ВСУ

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Фото: Reuters Reuters

Россия готовит новый мегапроект

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Россия выразила желание стать инвестором строительства газопровода, который должен соединить Нигерию с Марокко. Об этом со ссылкой на министра нефтяных ресурсов Нигерии Тимпире Сильву пишет Reuters.

По его словам проект находится на рассмотрении с 2016 года, в случае его реализации газ из Нигерии пройдет «до самого края континента», обеспечив стране доступ на европейский рынок.

«Представители России (…) очень хотят инвестировать в этот проект, и есть много других людей, которые также хотят финансировать проект», - заметил Тимпире Сильва.

Володин заявил о подготовке НАТО нападения на Россию

Принятые США еще в январе решения по поставкам вооружения на Украину говорят о подготовке НАТО нападения на Россию. Об этом заявил в своем Telegram-канале спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«НАТО готовила Украину к нападению на нашу страну. Как иначе объяснить, что все решения по поставкам вооружения на Украину были приняты парламентом США еще до начала специальной военной операции. Украинцы для Вашингтона — расходный материал», - констатировал он.

Украинских военных заподозрили в проведении обрядов черной магии

На стене в штабе базирования украинской воинской части А4472 в селе Трехизбенка была обнаружена черная печать, которая сочетает в себе идеи анархии, оружия и фашистской символики. Об это РИА Новости рассказала культуролог Екатерина Дайс.

По ее словам, в символе на стене можно увидеть и «руну зиг, и написанную по-немецки букву иврита «зайн»».

«В библейском иврите Зайн означает «меч», а глагол «лезаен» — «вооружать».

Возможно, авторы заклинания проводили ритуалы по укреплению оружия или «просили» послать им больше оружия», - отметила Дайс.

Отельеры снижают цены на курортах России

Ожидания отельеров на высокий спрос на отдых внутри России этим летом не оправдались. На фоне спецоперации на Украине, ограничения полетов и падения доходов россиян активность бронирований снизилась в среднем на 20% по сравнению с 2021 годом, пишет «Коммерсант».

По подсчетам OneTwoTrip, средняя стоимость размещения в Ялте на июнь—август сейчас составляет 3,9 тыс. руб., это на 45% ниже, чем в марте—апреле. В Сочи средняя стоимость размещения на лето составляет 2,8 тыс. руб. за ночь, что на 25% меньше, чем в марте.

Украинец напал на соотечественника в Нью-Йорке из-за русского языка

Украинец напал на соотечественника в баре в Бруклине и порезал его разбитой бутылкой, решив, что тот россиянин. Об этом пишет New York Post.