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58 минут назад

Еврокомиссия предложила ввести санкции против патриарха Кирилла

Елена Прошина

Еврокомиссия предложила ввести санкции в отношении главы Русской православной церкви, патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на France Press.

ЕС предложил ввести санкции против патриарха Кирилла
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточняет издание, предложение входит в шестой пакет санкций против России.

Напомним, глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис уже предлагал ранее Евросоюзу ввести санкции против патриарха Кирилла из-за событий на Украине. По его мнению, глава РПЦ занимается не пастырской заботой, а «гублением душ».

Однако включение патриарха пока находится на уровне обсуждения и окончательного решения еще нет.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Россия никогда ни на кого не нападала и ни с кем не намерена воевать. Он отметил, что РФ всегда только защищала свои рубежи. Он пожелал, что бы Россия всегда оставалась сильной, могучей и «одновременно любимой Богом».

В мире,Габриэлюс Ландсбергис,РПЦ,Еврокомиссия,ЕС,
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