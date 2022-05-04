ЕС предложил ввести санкции против патриарха Кирилла

Еврокомиссия предложила ввести санкции в отношении главы Русской православной церкви, патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на France Press.
Как уточняет издание, предложение входит в шестой пакет санкций против России.
Напомним, глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис уже предлагал ранее Евросоюзу ввести санкции против патриарха Кирилла из-за событий на Украине. По его мнению, глава РПЦ занимается не пастырской заботой, а «гублением душ».
Однако включение патриарха пока находится на уровне обсуждения и окончательного решения еще нет.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Россия никогда ни на кого не нападала и ни с кем не намерена воевать. Он отметил, что РФ всегда только защищала свои рубежи. Он пожелал, что бы Россия всегда оставалась сильной, могучей и «одновременно любимой Богом».