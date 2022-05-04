ЕС предложил ввести санкции против патриарха Кирилла

Еврокомиссия предложила ввести санкции в отношении главы Русской православной церкви, патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на France Press.

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Как уточняет издание, предложение входит в шестой пакет санкций против России.

Напомним, глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис уже предлагал ранее Евросоюзу ввести санкции против патриарха Кирилла из-за событий на Украине. По его мнению, глава РПЦ занимается не пастырской заботой, а «гублением душ».

Однако включение патриарха пока находится на уровне обсуждения и окончательного решения еще нет.