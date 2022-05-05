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1 час назад

ЕС выступил за скорейшее начало реформ на Украине для ее присоединения к союзу

Lenta.ruиещё 1

Европейский союз выступает за скорейшее начало реформ и инвестиций на Украине для ее присоединения к ЕС. Об этом заявила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости.

ЕС выступил за скорейшее начало реформ на Украине для ее присоединения к союзу
Фото: globallookpressgloballookpress

«Мы мечтаем о скорейшем начале инвестиций и реформ на Украине, которые приведут вашу страну в Европейский союз», — указала она, выступая на Варшавской донорской конференции для нужд Украины.

28 февраля стало известно, что Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. Копии документа Киев направил председателю Европейского совета Шарлю Мишелю, президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, а также главе Европарламента Роберте Метсоле.

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