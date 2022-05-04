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32 минуты назад

В бундестаге потребовали выслать посла Украины за оскорбление Шольца

Газета.Ruиещё 1

В Бундестаге заявили о необходимости выслать из Германии посла Украины в ФРГ Андрея Мельника после того, как он назвал канцлера Германии Шольца обиженной ливерной колбасой. С таким требованием выступила депутат Бундестага Севим Дагделен.

«Шольц не колбаса»: оскорбленные немцы ответили украинскому послу
Фото: ReutersReuters

«Тот, кто сейчас не выгонит сторонника нацизма Мельника, потерял всякое самоуважение», — написала она в Twitter.

За Шольца вступился и вице-президент Бундестага Вольфганг Кубицки.

«Олаф Шольц не колбаса, он канцлер Федеративной Республики Германии, и Мельнику нужно это уважать», — отметил политик.

Тон украинского посла показался неуместным и неразумным зампреду фракции ХДС Иоганну Вадефулу. Он отметил, что он не повышает солидарность с Украиной.

«Даже в такой сложной ситуации дипломатические представители должны вести себя подобающе по отношению к немецким чиновникам. Заявления Мельника не помогают Украине», — отметил Вадефул.

Накануне Мельник назвал канцлера ФРГ Шольца обиженной ливерной колбасой.

В мире,Севим Дагделен,Андрей Мельник,Олаф Шольц,Бундестаг,
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