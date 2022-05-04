ЦРУ опубликовало инструкции по шпионажу для россиян

В ЦРУ начали применять новый подход к работе по вербовке шпионов и сбору секретной информации об украинском кризисе, пишет The Washington Post. Американская разведка опубликовала в соцсетях инструкции для россиян по передаче информации через зашифрованные каналы на сайт ЦРУ.

Инструкции составлены на русском языке. Их авторы советуют использовать для отправки информации интернет-браузер Tor, который позволяет выходить в сеть анонимно, а также виртуальные частные сети или VPN, которые не базируются в России, Китае и других странах, считающихся «недружественными» по отношению к США

ЦРУ призвало потенциальных осведомителей не использовать домашние или офисные компьютеры для связи с американской разведкой.

В агентстве подчеркнули, что бесплатные VPN, как правило, уступают платным сервисам, и посоветовали выбирать премиум-версии VPN-сервисов.

По словам сотрудников ЦРУ, украинский кризис побудил многих россиян пойти на рискованный шаг и связаться с американскими спецслужбами.

«Обеспокоенные россияне пытаются связаться с ЦРУ, и мы хотим обеспечить для них безопасный способ связи с нами», - заявил неназванный сотрудник агентства.

Агентство просит пользователей, которые пишут ЦРУ, указывать свои полные имена, страну, из которой они ведут переписку, их официальное положение. Также ЦРУ просит уточнить, какой доступ пользователи имеют к секретной информации.

ФБР ранее решило испробовать новую стратегию вербовки русскоязычных людей, недовольных действиями РФ на Украине: спецслужба нацелила рекламу в социальных сетях на смартфоны, находящиеся неподалеку от посольства России в Вашингтоне.