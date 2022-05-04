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32 минуты назад

Генерал ФСБ назвал новую опасность для Европы

Алиса Селезнёва

Европа в скором времени столкнется с ростом преступности из-за миграции украинского криминалитета. Такое мнение в интервью «Лентое.ру» высказал генерал-майор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в запасе Александр Михайлов.

Генерал ФСБ назвал новую опасность для Европы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его мнению, «Запад скоро почувствует, кого защищает».

«Тут можно вспомнить 90-е годы, когда бандиты со всего СССР стали массово мигрировать в Европу. Они быстро подавили местных гангстеров и взяли под контроль проституцию, подделку денег, а также торговлю оружием, наркотиками и людьми. И сейчас ситуация повторится: в Европу потянется украинский криминал, и там начнутся трудные времена», - уверен он.

Генерал-майор ФСБ России в запасе также отметил, что в криминал могут уйти и законопослушные украинцы, которые вынуждены будут выживать в новых условиях, «а делать они ничего не хотят».

«Запад не будет долго содержать их на свои деньги — и они начнут заниматься криминалом», - заметил он.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью ее он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны.

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На фоне спецоперации Украину покинули около 5 млн человек. Волна украинских беженцев накрыла прежде всего приграничную Польшу. При этом польский омбудсмен среднего и малого бизнеса Адам Абрамович в письме премьер-министру Матеушу Моравецкому заявил, что нелегальная предпринимательская деятельность беженцев из Украины в Польше уже наносит ущерб интересам страны.

В мире,Александр Михайлов,Владимир Путин,ФСБ,
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