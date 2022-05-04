Китай нашел лазейку для обхода антироссийских санкций

Нефтеперерабатывающие заводы Китая закупают нефть из России с большими скидками, но делают это тайно, чтобы не попасть под ограничительные меры со стороны Вашингтона, сообщает Financial Times со ссылкой на старшего нефтяного аналитика компании Kpler Джейна Се.
«Естественно, что Китай будет покупать больше российской нефти. Но Китай находится под гораздо более пристальным вниманием [США], чем Индия», — заявил он.
По словам Се, наличие дисконта связано с тем, что страны Запада приостанавливают свои закупки и изучают возможность введения эмбарго из-за российской спецоперации на Украине.
По данным компании Kpler, объем китайских закупок российской нефти за последний месяц на 86 тысяч баррелей в сутки превышает средние показатели за аналогичный период 2021 года.
Минимум шесть крупных танкеров подписали контракт о транспортировке нефти российской марки Urals в КНР, Индию и другие страны.