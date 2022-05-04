Китай нашел лазейку для обхода антироссийских санкций

Нефтеперерабатывающие заводы Китая закупают нефть из России с большими скидками, но делают это тайно, чтобы не попасть под ограничительные меры со стороны Вашингтона, сообщает Financial Times со ссылкой на старшего нефтяного аналитика компании Kpler Джейна Се.

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«Естественно, что Китай будет покупать больше российской нефти. Но Китай находится под гораздо более пристальным вниманием [США], чем Индия», — заявил он.

По словам Се, наличие дисконта связано с тем, что страны Запада приостанавливают свои закупки и изучают возможность введения эмбарго из-за российской спецоперации на Украине.

По данным компании Kpler, объем китайских закупок российской нефти за последний месяц на 86 тысяч баррелей в сутки превышает средние показатели за аналогичный период 2021 года.