Экс-депутат Рады рассказал о начале присоединения Украины к Польше

По его словам, в настоящий момент Киев поменял стратегию применения оружия, получаемого из Европы. Так, вооружение остается на западе Украины, а не доставляется непосредственно в зону боевых действий. Как считает политик, это является доказательством того, что там формируется новый рубеж обороны, благодаря которому эта часть Киева объединится с Польшей.