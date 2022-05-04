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43 минуты назад

Экс-депутат Рады рассказал о начале присоединения Украины к Польше

Елена Прошина

Подготовка к вхождению в состав Польши началась на Западной Украине, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат украинской Верховной Рады Илья Кива.

Экс-депутат Рады рассказал о начале присоединения Украины к Польше
Фото: ТАССТАСС

По его словам, в настоящий момент Киев поменял стратегию применения оружия, получаемого из Европы. Так, вооружение остается на западе Украины, а не доставляется непосредственно в зону боевых действий. Как считает политик, это является доказательством того, что там формируется новый рубеж обороны, благодаря которому эта часть Киева объединится с Польшей.

«Считаю, что первый этап создания «прозападной Украины» начался. Столица будет перенесена во Львов, а далее последует присоединение к Польше через референдум», — заявил Кива.

Ранее спецслужбы Украины задержали доверенных лиц бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы. Его соратники готовили акции в честь годовщины трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года. Сам экс-депутат находится за пределами Украины.

В мире,Илья Кива,Верховная Рада,
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