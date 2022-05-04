Израиль может расширить военную помощь Украине

Власти Израиля рассматривают возможность расширения военной помощи Украине после соответствующей просьбы со стороны США. Об этом пишет в среду со ссылкой на источники американский портал Axios.

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По его сведениям, данный запрос был озвучен американской стороной во время состоявшейся на прошлой неделе в Белом доме встречи помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с главой Совета по национальной безопасности Израиля Эялем Хулатой, а также в ходе переговоров между оборонными ведомствами двух стран. Как отмечает портала, администрация США дала понять, что "понимает сложную ситуацию с РФ", и ценит то, что Израиль уже сделал с точки зрения помощи Украине, однако надеется, что израильская сторона сможет сделать больше в плане предоставления Киеву военной техники.

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Израильский чиновник, имя которого не называется, сообщил Axios, что правительство его страны рассматривает возможность увеличения военной помощи Киеву и, вероятно, пойдет на это по мере продолжения конфликта на Украине. Источник портала при этом исключил передачу Израилем Украине летальных вооружений. В свою очередь в Киеве, по данным "Аксиос", не ожидают поставок от Израиля летальных вооружений, однако хотят использовать несколько уже существующих экспортных лицензий, выданных Минобороны Израиля, для получения средств связи и систем защиты от беспилотников.

Как поясняет Axios, Израиль до настоящего момента отклонял запросы Киева на поставку передовых вооружений и только в прошлом месяце согласился направить Киеву тысячи касок и бронежилетов для медицинских работников и сотрудников служб быстрого реагирования.