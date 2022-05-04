Раскрыта ужасная ошибка США в украинском кризисе

Правительству США необходимо перестать манипулировать Киевом, а также приступить к диалогу по урегулированию кризиса вокруг Украины, сообщает газета Kathimerini со ссылкой на американского экономиста Джеффри Сакса.

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По его словам, вмешательство Вашингтона в дела Киева является ужасной ошибкой, так как власти США подталкивают руководство Украины к силовому решению конфликта и не намерены закончить его дипломатическим путем.

При этом стремление Соединенных Штатов к мировому господству напрямую препятствует созданию многополярного мира.

«Неспособность США договариваться и идти на компромиссы — это ужасная ошибка, и это катастрофическая манипуляция Украиной в интересах внешней политики Вашингтона с целью ослабить Россию», — считает Сакс.