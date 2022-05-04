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6 минут назад

Названа ужасная ошибка США в украинском кризисе

Елена Прошина

Правительству США необходимо перестать манипулировать Киевом, а также приступить к диалогу по урегулированию кризиса вокруг Украины, сообщает газета Kathimerini со ссылкой на американского экономиста Джеффри Сакса.

Раскрыта ужасная ошибка США в украинском кризисе
Фото: ТАССТАСС

По его словам, вмешательство Вашингтона в дела Киева является ужасной ошибкой, так как власти США подталкивают руководство Украины к силовому решению конфликта и не намерены закончить его дипломатическим путем.

При этом стремление Соединенных Штатов к мировому господству напрямую препятствует созданию многополярного мира.

«Неспособность США договариваться и идти на компромиссы — это ужасная ошибка, и это катастрофическая манипуляция Украиной в интересах внешней политики Вашингтона с целью ослабить Россию», — считает Сакс.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что после завершения украинского кризиса Вашингтон надеется увидеть страну независимой. По его словам, американские власти намерены сделать все возможное, чтобы поддержать решения Киева.

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