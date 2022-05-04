В Киеве испугались захвата украинских территорий Венгрией

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Венгрия после начала российской специальной операции на Украине намеревалась захватить часть территории соседней страны, сообщает «Вечерняя Москва».

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Он также пригрозил Будапешту возможными последствиями после урегулирования ситуации на территории республики.

После этого посольство Венгрии на Украине ответило секретарю СНБО, раскритиковав его заявления. В диппредставительстве возмущены словами Данилова. Дипломаты назвали обвинения «необоснованными и ложными», а также разжигающими ненависть против Венгрии на Украине.

«Мы решительно отвергаем и осуждаем лживые наветы, которые прозвучали против Венгрии, а также намерения, которые стоят за ними», — заявили представители венгерского посольства.