В Киеве испугались захвата украинских территорий Венгрией

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Венгрия после начала российской специальной операции на Украине намеревалась захватить часть территории соседней страны, сообщает «Вечерняя Москва».
Он также пригрозил Будапешту возможными последствиями после урегулирования ситуации на территории республики.
После этого посольство Венгрии на Украине ответило секретарю СНБО, раскритиковав его заявления. В диппредставительстве возмущены словами Данилова. Дипломаты назвали обвинения «необоснованными и ложными», а также разжигающими ненависть против Венгрии на Украине.
«Мы решительно отвергаем и осуждаем лживые наветы, которые прозвучали против Венгрии, а также намерения, которые стоят за ними», — заявили представители венгерского посольства.
Дипломаты также потребовали объяснений от Киева и призвали секретаря СНБО отказаться от своих слов.