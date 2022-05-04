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56 минут назад

В Киеве опасаются захвата украинских территорий Венгрией

Вечерняя Москваиещё 4

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Венгрия намеревалась захватить часть территории соседней страны после начала российской специальной операции на Украине, пишет во вторник, 3 мая, местная пресса.

В Киеве испугались захвата украинских территорий Венгрией
Фото: ReutersReuters

Украинский чиновник также пригрозил венгерским властям возможными последствиями после урегулирования ситуации на территории республики.

Посольство Венгрии на Украине оперативно ответило Данилову, раскритиковав его заявления. В диппредставительстве возмущены словами секретаря СНБО. Дипломаты назвали обвинения чиновника «необоснованными и ложными», а также разжигающими ненависть против Венгрии на Украине.

— Мы решительно отвергаем и осуждаем лживые наветы, которые прозвучали против Венгрии, а также намерения, которые стоят за ними, — подчеркнули представители венгерского посольства.

Как пишет РИА Новости, дипломаты также потребовали объяснений от украинских властей за подобные заявления Данилова и призвали секретаря СНБО отказаться от своих слов.

В начале марта Данилов уже прославился скандальным заявлением. Он пригрозил российской стороне «вторжением» на территорию РФ.

В мире,Алексей Данилов,
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