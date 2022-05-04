Названо число мирных жителей и раненых под «Азовсталью»

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что более 150 мирных жителей укрываются в бункерах завода «Азовсталь» в Мариуполе из-за действий националистов. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Кадыров обратился к командиру батальона «Азов», который скрывается под «Азовсталью». Глава региона подчеркнул, что командир националистов заставляет страдать сотни людей.
«У тебя в одном бункере 170 раненых человек, в другом бункере — больше 150 мирных жителей, а ты спокойно тянешь время», — сказал он.
Помимо этого, Кадыров призвал скрывающегося на «Азовстали» командира «Азова» выйти на поле боя и показать себя.
«Закончим раз и навсегда!» — заявил он.