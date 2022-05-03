Вучич: "Мы однозначно идем собственным путем в ЕС"

Сербия много лет была жертвой ограничений, поэтому не верит в политику санкций, но ее стратегической целью остается вступление в Евросоюз (ЕС). Об этом заявил президент республики Александар Вучич в опубликованном во вторник интервью немецкой газете Handelsblatt.

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"Что касается санкций: мы на протяжении десятилетий были жертвами санкций, мы не верим в политику санкций", - сказал он, указав на то, что и среди стран ЕС до сих пор ведутся дискуссии об эмбарго на поставки российских газа и нефти. "У нас собственные интересы, и мы не часть ЕС. К сожалению", - отметил Вучич.

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Он напомнил, что "76% сербов выступают против антироссийских санкций". Как сообщил президент, в Брюсселе заявили Белграду о том, что присоединение к реализации ограничительных мер против Москвы "улучшило бы ситуацию в процессе вступления" республики в ЕС.

"Ни на кого в России не произведет впечатления то, присоединится Сербия к санкциям или нет. С другой стороны, мы имеем свои национальные интересы касательно Косова и других вопросов, в которых Россия поддерживает нашу позицию", - продолжал Вучич.

По его словам, Москва и Пекин до сих пор поддерживали Белград в Совете Безопасности ООН.

"Одновременно имеет значение: мы однозначно идем собственным путем в ЕС, это было и остается нашей стратегической целью", - сказал президент.

Вучич выразил обеспокоенность тем, что, по его словам, если бы "завтра был проведен референдум по вопросу вступления Сербии в ЕС, то 44% проголосовали бы против и лишь 35% проголосовали бы за". Он видит причину таких настроений в том, что сербы "слышат от ЕС только одно: страна должна признать Косово независимым государством". "Многим сербам это надоело. Ведь одновременно они видят сейчас на Украине совершенно другой подход западных держав, у них [сербов] возникает ощущение проявления двойных стандартов", - пояснил Вучич, который в среду нанесет визит в Германию и встретится с канцлером Олафом Шольцем. Президент выразил надежду на поддержку Шольца в вопросе вступления Сербии в Евросоюз.

Сербия и санкции

Ранее в обращении к нации по итогам заседания Совета безопасности Вучич сообщил, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ. Президент уведомил, что его страна временно прекращает армейские и полицейские учения со всеми зарубежными партнерами. Он отметил, что Сербия считает Россию и Украину братскими государствами, сожалеет о том, что происходит на востоке Европы, и готова оказывать гуманитарную помощь Киеву.