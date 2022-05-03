WSJ: глава ЦРУ Бернс тайно посетил Саудовскую Аравию

Директор ЦРУ Уильям Бернс в апреле тайно посетил с визитом Саудовскую Аравию, где встретился с наследным принцем Мохаммедом бен Салманом для преодоления кризиса в отношениях между двумя странами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Wall Street Journal, которое ссылается не источники в Вашингтоне и Эр-Рияде.

В публикации отмечается, что этот визит прошел на фоне попыток Вашингтона восстановить связи с Эр-Риядом, которого он рассматривает в качестве «ключевого партнера в сфере безопасности на Ближнем Востоке».