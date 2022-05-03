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30 минут назад

Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию на Украине 5 мая

Газета.Ru

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) 5 мая проведет заседание по ситуации на Украине, председательствовать будут Соединенные Штаты, выполняющие эту функцию в мае. Об этом сообщает ТАСС.

Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию на Украине 5 мая
Фото: ReutersReuters

Заседание начнется в 22:00 мск. Ранее постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд сообщила, что будет обсуждаться в том числе визит в Киев генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Ранее глава правовой секции постпредства РФ при ООН Сергей Леонидченко заявил, что Россия проведет 6 мая неформальное заседание Совбеза по Украине.

До этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что ООН поддерживает диалог России и Украины.

Гутерриш также отметил, что понимает, что у России есть ряд претензий по поводу европейской и глобальной безопасности, а также по ситуации на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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