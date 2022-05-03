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2 часа назад

Оппозиция начала митинг в центре Еревана

ТАСС

Сторонники оппозиционных сил Армении во вторник вечером собрались на очередной митинг на площади Франции в Ереване с призывом к отставке премьер-министра Никола Пашиняна. Трансляцию протестной акции в прямом эфире ведут местные информационные порталы.

Оппозиция начала митинг в центре Еревана
Фото: ТАССТАСС

"Количество участников наших акций становится больше. Нам удалось перекрыть больше 30 улиц. Народ решает, какие улицы и площади должны быть открыты или закрыты. Услышав призывы с площади, к нам присоединились граждане в других областях страны. Полиция задержала более 250 человек. Но большинство из них уже с нами здесь", - объявил собравшимся вице-спикер парламента от оппозиции Ишхан Сагателян.

Ранее в полиции Армении сообщали, что за отказ от выполнения законных требований сотрудников правоохранительных органов во вторник было задержано более 220 человек.

Сторонники оппозиции с вечера воскресенья заблокировали площадь Франции, где соорудили баррикады из мусорных контейнеров и уличных скамеек, а также установили палатки. С утра понедельника участники акций протеста начали перекрывать центральные улицы Еревана. Во вторник акции продолжились в Ереване и других регионах страны.

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