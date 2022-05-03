Оппозиция начала митинг в центре Еревана

"Количество участников наших акций становится больше. Нам удалось перекрыть больше 30 улиц. Народ решает, какие улицы и площади должны быть открыты или закрыты. Услышав призывы с площади, к нам присоединились граждане в других областях страны. Полиция задержала более 250 человек. Но большинство из них уже с нами здесь", - объявил собравшимся вице-спикер парламента от оппозиции Ишхан Сагателян.