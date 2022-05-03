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1 час назад

В ООН прокомментировали эвакуацию людей с "Азовстали"

Илья Родин

Координатор Организации объединенных наций (ООН) на Украине Оснат Лубрани заявила, что с территории мариупольского комбината «Азовсталь» эвакуирован сто один человек. Операция проходила при содействии ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК). Об этом пишет ТАСС.

«Я рада сообщить, что 101 мирный житель успешно эвакуирован со сталелитейного завода "Азовсталь" в Мариуполе и из других районов в рамках операции по безопасному выходу, координировавшейся ООН и МККК», - рассказала Оснат Лубрани.

Она сообщила, что «благодаря проведенной эвакуации 101 человек - женщины, дети и пожилые люди - смогли в итоге покинуть бункеры под сталелитейным заводом «Азовсталь»" и увидеть после двух месяцев дневной свет».

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Лубрани добавила, что, после того, как в населенном пункте Мангуш присоединились еще люди, общая численность эвакуируемых достигла 127 человек.

«Сегодня мы сопровождали 127 человек до Запорожья, находящегося примерно в 230 км от Мариуполя», - сказала она.

В заключении координатор подчеркнула, что ООН продолжит «взаимодействовать со сторонами конфликта» с целью эвакуации мирных жителей из регионов, охваченных боевыми действиями.

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