Гуманитарный координатор Организации Объединенных Наций (ООН) на Украине Оснат Лубрани рассказала, что гражданские лица остаются на территории мариупольского завода «Азовсталь», их точное число неизвестно. Об этом сообщает ТАСС.
«Я надеюсь, что эта пауза будет первым шагом в череде многих, потому что (в некоторых районах), в том числе на «Азовстали», еще остаются гражданские лица», — рассказала Лубрани.
Она подчеркнула, что не может назвать точное число гражданских лиц на заводе. Лубрани добавила, что «называются разные цифры, а завод огромный».
Ранее гуманитарный координатор ООН на Украине сообщила, что ООН готова повторить операцию по эвакуации гражданских лиц с завода «Азовсталь» в Мариуполе.
До этого пресс-служба Международного комитета Красного Креста сообщила, что в ходе пятидневной операции по обеспечению безопасного прохода несколько десятков мирных жителей покинули территорию «Азовстали». По пути к ним присоединились другие люди. В результате во вторник свыше 100 человек добрались до Запорожья.