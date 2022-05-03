Гуманитарный координатор Организации Объединенных Наций (ООН) на Украине Оснат Лубрани рассказала, что гражданские лица остаются на территории мариупольского завода «Азовсталь», их точное число неизвестно. Об этом сообщает ТАСС.

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«Я надеюсь, что эта пауза будет первым шагом в череде многих, потому что (в некоторых районах), в том числе на «Азовстали», еще остаются гражданские лица», — рассказала Лубрани.

Она подчеркнула, что не может назвать точное число гражданских лиц на заводе. Лубрани добавила, что «называются разные цифры, а завод огромный».

Ранее гуманитарный координатор ООН на Украине сообщила, что ООН готова повторить операцию по эвакуации гражданских лиц с завода «Азовсталь» в Мариуполе.