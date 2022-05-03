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28 минут назад

ООН: на "Азовстали" остаются гражданские лица

Газета.Ruиещё 2

Гуманитарный координатор Организации Объединенных Наций (ООН) на Украине Оснат Лубрани рассказала, что гражданские лица остаются на территории мариупольского завода «Азовсталь», их точное число неизвестно. Об этом сообщает ТАСС.

"На "Азовстали» еще остаются гражданские лица"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я надеюсь, что эта пауза будет первым шагом в череде многих, потому что (в некоторых районах), в том числе на «Азовстали», еще остаются гражданские лица», — рассказала Лубрани.

Она подчеркнула, что не может назвать точное число гражданских лиц на заводе. Лубрани добавила, что «называются разные цифры, а завод огромный».

Ранее гуманитарный координатор ООН на Украине сообщила, что ООН готова повторить операцию по эвакуации гражданских лиц с завода «Азовсталь» в Мариуполе.

В ООН прокомментировали эвакуацию людей с "Азовстали"

До этого пресс-служба Международного комитета Красного Креста сообщила, что в ходе пятидневной операции по обеспечению безопасного прохода несколько десятков мирных жителей покинули территорию «Азовстали». По пути к ним присоединились другие люди. В результате во вторник свыше 100 человек добрались до Запорожья.

В мире,Международный комитет Красного Креста,ООН,
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