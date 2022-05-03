Байден назвал себя сенатором от штата Делавэр

Президент США Джо Байден вновь ошибся на публике: когда президент выступал в Белом доме на мероприятии, посвященном окончанию Рамадана, священного у мусульман месяца, он назвал себя сенатором от штата Делавэр, пишет New York Post.

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Как сообщает издание, Байден сказал, что сенаторов из Делавэра «никогда не было», хотя имел в виду президентов, и представил сотрудницу Института Байдена при Университете Делавэра Мадину Уилсон-Энтон.

Байден является старейшим президентом США, в этом году ему исполнится 80 лет. В течение 36 лет он был сенатором от штата Делавэр, на момент избрания он был самым молодым сенатором США, ему было 29.

Ранее СМИ сообщали о многочисленных оговорках Байдена. Так, в декабре прошлого года во время выступления перед студентами Государственного университета Южной Каролины он перепутал должность вице-президента Камалы Харрис, назвав ее президентом. В том же месяце он в очередной раз забыл имя и фамилию главы Пентагона Ллойда Остина.