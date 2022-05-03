Лидер оппозиции ФРГ прибыл в Киев на фоне скандала из-за слов посла Украины в адрес Шольца

БЕРЛИН, 3 мая. /ТАСС/. Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц прибыл во вторник в Киев на фоне скандала, разгоревшегося после недипломатичных высказываний посла Украины Андрея Мельника в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца.

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Как сообщило агентство DPA, лидер самой крупной оппозиционной партии ФРГ посетил город Ирпень под Киевом. "Я считаю, что мы в Германии по-прежнему обязаны и впредь помогать этой стране и поддержать такой город, как Ирпень, в восстановлении", - отметил Мерц. Глава ХДС прибыл на Украину на поезде. Как отметило DPA со ссылкой на источники в правительстве Украины, Мерц намерен встретиться с премьер-министром Денисом Шмыгалем, мэром Киева Виталием Кличко, спикером Верховной рады Русланом Стефанчуком.

Канцлер сказал, что этому препятствует апрельское решение украинских властей не принимать на своей территории президента Франка-Вальтера Штайнмайера. После этого посол Мельник счел, что Шольц обиделся и употребил, согласно DPA, в его адрес устаревший фразеологизм, который дословно переводится "быть обиженной ливерной колбасой".