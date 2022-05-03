Лидер оппозиции ФРГ прибыл в Киев на фоне скандала из-за слов посла Украины в адрес Шольца

БЕРЛИН, 3 мая. /ТАСС/. Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц прибыл во вторник в Киев на фоне скандала, разгоревшегося после недипломатичных высказываний посла Украины Андрея Мельника в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца.
Как сообщило агентство DPA, лидер самой крупной оппозиционной партии ФРГ посетил город Ирпень под Киевом. "Я считаю, что мы в Германии по-прежнему обязаны и впредь помогать этой стране и поддержать такой город, как Ирпень, в восстановлении", - отметил Мерц. Глава ХДС прибыл на Украину на поезде. Как отметило DPA со ссылкой на источники в правительстве Украины, Мерц намерен встретиться с премьер-министром Денисом Шмыгалем, мэром Киева Виталием Кличко, спикером Верховной рады Русланом Стефанчуком.
Вопреки ожиданиям, как подчеркнула газета Bild, в ходе поездки лидер ХДС также встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Переговоры длились около часа. Встреча состоялась в официальной резиденции Зеленского. До этого DPA сообщало, что встречи Мерца с президентом Украины не предусматривалось. Не исключалось, что она могла поставить в неудобное положение Шольца, который накануне в эфире телеканала ZDF объяснил, почему пока не может посетить Киев.
Канцлер сказал, что этому препятствует апрельское решение украинских властей не принимать на своей территории президента Франка-Вальтера Штайнмайера. После этого посол Мельник счел, что Шольц обиделся и употребил, согласно DPA, в его адрес устаревший фразеологизм, который дословно переводится "быть обиженной ливерной колбасой".
В середине апреля газета Bild сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский отказался принять своего коллегу из Германии Штайнмайера. В Киеве сочли, что глава ФРГ был в прошлом излишне мягок по отношению к России. В Германии решение Зеленского вызвало непонимание и подверглось резкой критике со стороны политиков разных партий. В частности, вице-канцлер Роберт Хабек назвал это "дипломатической ошибкой". Сам Штайнмайер подтверждал, что в Киеве не захотели, чтобы он приезжал с визитом в ближайшее время, но подробностей не привел.