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28 минут назад

Le Figaro: Макрон провел тайную встречу перед разговором с Путиным

Илья Родин

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник, 3 мая, тайно встретился с бывшим президентом Николя Саркози. Политики провели переговоры в Елисейском дворце. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Figaro.

Макрон провел тайную встречу перед разговором с Путиным
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что Эммануэль Макрон тайно встретился с Саркози перед тем, как позвонить президенту России Владимиру Путину.

Журналисты обратили внимание на то, что встреча влиятельных французских политиков состоялась через неделю после выборов, на которых Макрона избрали на второй срок. Кроме того, через несколько дней пройдет выдвижение кандидатур на парламентские выборы.

Агентство напомнило, что в начале апреля Эммануэль Макрон категорически опроверг существование некоего «секретного пакта» между ним и Саркози, в рамках которого бывший президент, в обмен на поддержку Макрона во время избирательной кампании, получит возможность рекомендовать ему кандидата на должность нового французского премьер-министра.

В мире,Эммануэль Макрон,Николя Саркози,Владимир Путин,
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