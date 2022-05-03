Макрон провел тайную встречу перед разговором с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник, 3 мая, тайно встретился с бывшим президентом Николя Саркози. Политики провели переговоры в Елисейском дворце. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Figaro.

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Отмечается, что Эммануэль Макрон тайно встретился с Саркози перед тем, как позвонить президенту России Владимиру Путину.

Журналисты обратили внимание на то, что встреча влиятельных французских политиков состоялась через неделю после выборов, на которых Макрона избрали на второй срок. Кроме того, через несколько дней пройдет выдвижение кандидатур на парламентские выборы.