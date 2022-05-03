Джонсон пообещал депутатам Рады усилить и ускорить поставки оружия

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал депутатам Верховной рады , что Лондон и его союзники продолжат поставлять Киеву вооружения. Выступая перед украинскими парламентариями по видеосвязи, он объявил, что британское правительство подготовило новый пакет военной помощи Украине на сумму £300 млн ($375 млн).

"[Великобритания передаст Украине] радары, необходимые для точного наведения на артиллерийские части, обстреливающие ваши города, беспилотники большой грузоподъемности, чтобы снабжать ваши войска, а также тысячи приборов ночного видения", - сказал Джонсон, выступление которого транслировал телеканал Sky News.

"Мы усиливаем и ускоряем эту помощь, работая вместе с более чем десятком стран, которые осуществляют поставки в вашу страну. Мы посылаем тысячи единиц танков и бронированных машин", - отметил британский премьер. "В ближайшие недели мы отправим вам Brimstone, противокорабельные ракетные системы, а также бронированные машины, чтобы эвакуировать людей", - заявил Джонсон.

Ранее в премьерской канцелярии сообщили, что королевство передаст Украине средства радиоэлектронной борьбы, в том числе оборудование для глушения сигнала GPS и мобильные радиолокационные станции контрбатарейной борьбы. В заявлении, распространенном в понедельник британским МИД, также говорится, что по личной просьбе президента Украины Владимира Зеленского Киеву будет передано 13 бронированных автомобилей Toyota Landcruiser общей стоимостью £660 тыс. (около $830 тыс.). Планируется, что они будут использоваться как для эвакуации гражданских лиц из зон боевых действий, так и для обеспечения безопасности украинских чиновников, а также сотрудников экстренных служб, занимающихся восстановлением нарушенных коммуникаций и транспортной инфраструктуры.