Литва меняет формат оказания военной помощи Украине

Вильнюс исчерпал имевшиеся возможности оказания военной помощи Киеву из собственных ресурсов и поэтому переходит на иной принцип ее формирования. Об этом во вторник в интервью новостному порталу 15min.lt заявил командующий литовской армией генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.
"Литва к настоящему времени передала Украине практически все возможное из своих военных ресурсов. Теперь будем применять иной вариант", - сказал он. Новый подход подразумевает военные закупки. "Самостоятельно или с участием других стран мы будем приобретать для передачи Киеву технику и вооружение с учетом потребностей и пожеланий украинской стороны", - уточнил он.
Литва первой из стран НАТО в 2014 году официально признала, что поставила Киеву элементы вооружения, не уточнив, что имелось в виду. Через некоторое время украинская сторона отметила, что это было летальное оружие советского производства. В феврале 2019 года Вильнюс передал Украине снятые с вооружения боеприпасы - более 1 млн патронов к автоматам советского производства. В октябре 2021 года кабмин Литвы одобрил поставку Украине бронежилетов и баллистических (разгрузочных) поясов стоимостью €676 тыс. В феврале Украина получила из Литвы партию переносных зенитных ракетных комплексов Stinger. 21 апреля Минобороны республики сообщило, что передает Украине партию тяжелых минометов, стоимость которых составляет десятки миллионов евро.
Как отметил министр обороны балтийской республики Арвидас Анушаускас, с начала конфликта на Украине Вильнюс оказал Киеву военную помощь в размере €100 млн.