На Украине запретили деятельность пророссийских партий

Верховная Рада Украины приняла закон, запрещающий деятельность пророссийских партий. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

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По словам Железняка, за принятие документа проголосовало 330 депутатов.

Предложение запретить пророссийские партии на Украине было озвучено 28 марта. Предполагается, что если партию запретят, имущество, средства и другие активы политсилы и ее структурных образований перейдут в собственность государства.

26 апреля стало известно, что Верховная Рада Украины захотела запретить всем, кто являлся основателем или членом «антиукраинских партий», выдвигаться в депутаты любого уровня или президенты страны. Документ подразумевает изменения в законы, касающиеся «очищения власти от основателей и членов антиукраинских политических партий».