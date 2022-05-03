В Приднестровье предотвращен новый теракт

Новый теракт с помощью начиненного взрывчаткой беспилотника был предотвращен в непризнанном Приднестровье. Как сообщает во вторник телеканал ТСВ в своем Telegram-канале, летательный аппарат направлялся в район Приднестровского радиотелецентра в поселке Маяк.
По данным телеканала, беспилотник нес два килограмма пластида и пятилитровую емкость с зажигательной смесью. Привести в действие взрывное устройство планировалось дистанционно с помощью радиосигнала.
Подтвердить данную информацию в МВД Приднестровья к этому времени не удалось.
На прошлой неделе были взорваны две антенны радиотелецентра в поселке Маяк. Для этого диверсанты использовали противотанковые мины и заряды пластита. При этом часть устройств не сдетонировала, криминалисты изъяли на месте преступления десять противотанковых мин и два килограмма пластита.
Ранее из ручных гранатометов было также обстреляно здание министерства государственной безопасности в Тирасполе. Взрывы произошли и на авиационной площадке воинской части в окрестностях Тирасполя. Предполагается, что эта диверсия была также совершена с помощью беспилотников. Президент Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что диверсии организованы с территории Украины. В этой ситуации власти объявили максимальный уровень террористической угрозы и усилили меры безопасности.