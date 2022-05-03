В Приднестровье предотвращен новый теракт

Новый теракт с помощью начиненного взрывчаткой беспилотника был предотвращен в непризнанном Приднестровье. Как сообщает во вторник телеканал ТСВ в своем Telegram-канале, летательный аппарат направлялся в район Приднестровского радиотелецентра в поселке Маяк.

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По данным телеканала, беспилотник нес два килограмма пластида и пятилитровую емкость с зажигательной смесью. Привести в действие взрывное устройство планировалось дистанционно с помощью радиосигнала.

Подтвердить данную информацию в МВД Приднестровья к этому времени не удалось.

На прошлой неделе были взорваны две антенны радиотелецентра в поселке Маяк. Для этого диверсанты использовали противотанковые мины и заряды пластита. При этом часть устройств не сдетонировала, криминалисты изъяли на месте преступления десять противотанковых мин и два килограмма пластита.