В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
14 минут назад

СМИ: в Приднестровье предотвратили новый теракт с помощью беспилотника

ТАССиещё 5

Новый теракт с помощью начиненного взрывчаткой беспилотника был предотвращен в непризнанном Приднестровье. Как сообщает во вторник телеканал ТСВ в своем Telegram-канале, летательный аппарат направлялся в район Приднестровского радиотелецентра в поселке Маяк.

В Приднестровье предотвращен новый теракт
Фото: ТАССТАСС

По данным телеканала, беспилотник нес два килограмма пластида и пятилитровую емкость с зажигательной смесью. Привести в действие взрывное устройство планировалось дистанционно с помощью радиосигнала.

Подтвердить данную информацию в МВД Приднестровья к этому времени не удалось.

На прошлой неделе были взорваны две антенны радиотелецентра в поселке Маяк. Для этого диверсанты использовали противотанковые мины и заряды пластита. При этом часть устройств не сдетонировала, криминалисты изъяли на месте преступления десять противотанковых мин и два килограмма пластита.

Ранее из ручных гранатометов было также обстреляно здание министерства государственной безопасности в Тирасполе. Взрывы произошли и на авиационной площадке воинской части в окрестностях Тирасполя. Предполагается, что эта диверсия была также совершена с помощью беспилотников. Президент Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что диверсии организованы с территории Украины. В этой ситуации власти объявили максимальный уровень террористической угрозы и усилили меры безопасности.

В мире,Происшествия,Вадим Красносельский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители