Талибы пообещали свободу слова афганским СМИ

Пришедшее к власти в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) готово поддержать местные средства массовой информации, которые после ухода из страны иностранных войск потеряли источники финансирования. Об этом во вторник заявил официальный представитель "Исламского эмирата Афганистан" (ИЭА, используемое талибами название государства) Забихулла Муджахид.

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"Причины прекращения работы некоторых [афганских] СМИ после выхода из страны войск США связаны не с [деятельностью] ИЭА, а с потерей их финансирования со стороны иностранных сил и посольств", - отметил Муджахид на своей странице в Twitter. Он заверил, что нынешние афганские власти "сделают все возможное, чтобы решить финансовые проблемы этих СМИ".

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Как заверил официальный представитель ИЭА, в Афганистане сотрудники средств массовой информации "могут свободно работать и вещать в рамках закона". Муджахид утверждает, что "если журналиста в Афганистане вызывают в определенные органы для получения информации, то это не обязательно означает применение к нему пыток или тюремное заключение". "Опасения некоторых международных кругов по данному поводу не оправданы", - убежден он.

В представленном во вторник неправительственной организацией "Репортеры без границ" рейтинге свободы прессы Афганистан опустился на 34 позиции и занял одно из последних мест в списке из 180 государств.

В конце декабря Ассоциация независимых журналистов Афганистана и "Репортеры без границ" обнародовали доклад, из которого следует, что за несколько месяцев после прихода талибов к власти 43% афганских СМИ исчезли, более 6 400 журналистов (в том числе более 80% женщин) потеряли работу. По данным Национального союза журналистов Афганистана на 17 января, около 90% сотрудников афганских СМИ с приходом радикалов оказались лишены возможности свободно получать информацию.