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47 минут назад

Премьер Финляндии Марин сообщила, что страна ещё не определилась с вступлением в НАТО

RT на русском

Власти Финляндии и Швеции дали понять, что они пока не определились с тем, стоит ли им становиться членами Североатлантического альянса, сообщает Associated Press.

Премьер Финляндии прокомментировала вступление в НАТО
Фото: ТАССТАСС

«Нам нужно решить, направлять заявку на вступление в НАТО или идти прежним путём. Это дискуссия сейчас идёт в парламенте», — сказала премьер Финляндии Санна Марин.

Премьер Швеции Магдалена Андерссон отметила, что парламент страны проводит обзор ситуации в области безопасности, который представят 13 мая.

По этим вопросам Стокгольм поддерживает координацию с Хельсинки, добавила она.

Глава Министерства иностранных дел Швеции Анн Линде ранее заявила, что Швеция пока не приняла решения относительно вступления в НАТО. До этого власти выступили против проведения референдума по членству в НАТО.

Президент Финляндии Саули Ниинистё признал, что вступление страны в НАТО повлечёт последствия в виде усиления границ со стороны России.

В мире,Магдалена Андерссон,НАТО,
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