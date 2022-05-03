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1 час назад

Макрон тайно встретился с Саркози перед разговором с Путиным

Деловая газета "Взгляд"

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник тайно принял в Елисейском дворце бывшего президента Республики Николя Саркози, сообщили французские СМИ.

Макрон тайно встретился с Саркози перед разговором с Путиным
Фото: ReutersReuters

Как пишет газета Figaro, Макрон утром тайно встретился с Саркози перед телефонным разговором с российским лидером Владимиром Путиным.

Газета также обращает внимание на то, что встреча прошла через неделю после переизбрания Макрона главой государства и за несколько дней до выдвижения кандидатур на парламентские выборы, передает РИА «Новости».

Участники встречи пожелали сохранить в тайне содержимое их разговора.

В начале апреля Эммануэль Макрон опроверг существование некоего «секретного пакта» между ним и Саркози о том, что экс-президент в обмен на поддержку Макрона на президентских выборах сможет рекомендовать ему кандидатуру нового премьер-министра Франции.

Ранее во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин во вторник проведет телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

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