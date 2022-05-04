Жительница Мариуполя объяснила съемки людей боевиками на «Азовстали»

Украинские боевики выводили жителей Мариуполя, прячущихся в бомбоубежищах на заводе «Азовсталь», для картинки, рассказала жительница Мариуполя, вышедшая с территории комбината, Тамара Сбанук.
«Все прождали целый день. Пришли всушники и сказали опять собраться за полчаса, 25 человек. Мамы с детьми и старики с палочками... Подняли людей... Стояли долго... Мы уже спустились в бункер, потому что уже замерзли,... и вскоре все начали резко спускаться... Сказали, что режим тишины закончен. Как говорили очевидцы, которые спустились, их вроде как для картинки снимали. Как поднимались – снимали, пока стояли – снимали, и как спустились – снимали на телефон... Может быть, картинку делали для того, чтобы сказать, что мы все делаем для эвакуации, а они нарушили», – передает РИА «Новости» слова жительницы Мариуполя.
Во вторник в Минобороны сообщали, что подразделения ВС России и ДНР открыли огонь по позициям боевиков, которые вышли из подвалов и заняли огневые позиции на территории «Азовстали», воспользовавшись режимом прекращения огня для эвакуации мирных граждан.
В понедельник представитель внутренних войск МВД ДНР сообщил, что украинская сторона сорвала режим тишины на «Азовстали», с позиций националистов на комбинате начался обстрел, военным ДНР пришлось отвечать.
Напомним, с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировали 101 человека, в том числе женщин и детей, их вывезли в Безыменное в Донецкой народной республике. По данным Минобороны России, 30 апреля с территории «Азовстали» и близлежащих домов вышли 46 человек, 1 мая с территории завода вызволены еще 80 гражданских. Ранее покинувший завод мужчина сообщал о минимум 300 мирных жителях на «Азовстали».