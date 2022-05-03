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30 минут назад

В Израиле обсуждают поставки оборонительного вооружения Украине

Газета.Ru

Израильские власти обсуждают расширение поставок оборонительного вооружения Украине, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на газету Haaretz.

Израиль обсуждает поставки вооружения Украине
Фото: ТАССТАСС

«В ходе дискуссий по этому вопросу большинство официальных лиц поддерживают вариант, при котором Израиль увеличивает объемы военных и гражданских грузов для Украины. В ближайшие дни ожидаются дополнительные обсуждения, в ходе которых рассмотрят список вещей, которые можно отправить на Украину», — указано в сообщении.

Анонимный источник издания утверждает, что одной из причин обсуждения поставок является давление со стороны Соединенных Штатов и Европейского союза, которые ожидают, что Израиль займет «ясную позицию» по вопросу кризиса на Украине.

Ранее спикер Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что главы стран-поставщиков оружия Украине должны ответить «как военные преступники».

Как считает Володин, главы государств, занимающихся поставкой оружия Киеву, лишь «подталкивают мир к катастрофе».

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