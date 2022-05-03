В Молдавии пообещали не применять силу за ношение георгиевской ленты 9 мая

Правоохранительные органы Молдавии заверили, что не станут применять силу в отношении граждан, которые в День победы будут носить ранее запрещённую в стране георгиевскую ленту.

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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главу генерального инспектората полиции Виорела Чернэуцяну, в праздник полиция намерена документировать все случаи «использования запрещённых символов», однако не собирается применять физическую силу против нарушителей.

19 апреля президент Молдавии Майя Санду утвердила запрет на использование георгиевской ленты, ранее одобренный парламентом. По её словам, это нужно было сделать, чтобы граждане не носили «знак войны».

В МИД России назвали такое решение властей Молдавии предательством.